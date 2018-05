L’ancien journaliste André Payette décède

Le journaliste et essayiste André Payette est décédé dimanche à l’âge de 87 ans.

M. Payette a rendu l’âme «paisiblement», souligne-t-on dans le communiqué. Il est mort entouré de ses proches, notamment ses enfants: la journaliste Dominique Payette, la scénariste Sylvie Payette et l’avocat Daniel Payette.

M. Payette a été le mari de Lise Payette pendant plusieurs années jusqu’à leur séparation au tournant des années 1970, avant que cette dernière ne devienne ministre après s’être lancée en politique aux côtés de René Lévesque.

«André Payette a connu une prolifique carrière journalistique, qu’il débute dans la presse écrite en 1953, et qu’il poursuivra par la suite à la télévision et à la radio, notamment à Radio-Canada, où il a entre autres été directeur adjoint à Paris de 1958 à 1964, puis directeur adjoint du service des émissions éducatives et d’affaires publiques de 1964 à 1967, rappelle le communiqué transmis aux médias lundi au nom de la famille. Il y a ensuite été animateur des émissions "Politique atout" et "Le 60". Il a également animé "Nord-Sud", à Télé-Québec, et a œuvré au "Globe and Mail», à "La Presse", à CKAC, à TVA et à CTV.»

Au cours de sa vie, M. Payette a également été directeur du Centre d’enseignement des sciences et techniques de l’information (CESTI) de Dakar, au Sénégal, puis conseiller principal en communication auprès du premier ministre canadien Joe Clark. Il est aussi un des membres fondateurs du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).