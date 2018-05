«Le Québec, un endroit merdique pour pédaler»

Avec l’arrivée du printemps et des températures plus clémentes, les cyclistes se font encore plus nombreux sur les routes du Québec, et la cohabitation parfois difficile entre les automobilistes et les cyclistes doit pourtant se faire.

David Maltais, un cycliste et blogueur, a écrit un billet qui a eu bien des échos sur le sujet au cours des dernières semaines.

À LIRE ÉGALEMENT

Chauffeur agressif à la STM : son syndicat le défendra bec et ongles

Le réseau cyclable de Montréal n’est pas assez sécuritaire pour les enfants

«Si jamais je meurs frappé par une voiture, dites-vous que j'ai pu voyager un peu dans ma vie, que je considérais le Québec comme un endroit merdique pour pédaler. Nous côtoyons chaque jour des conducteurs haineux sur nos routes. Une minorité très visible qui nous pourrit la vie ou nous l’enlève carrément», peut-on lire sur le blogue de David Maltais.

En entrevue au Québec Matin avec Jean-François Guérin, David Maltais a expliqué avoir écrit ce blogue pour sensibiliser la population au problème.

«Du côté des automobilistes et des cyclistes, il y a de grosses frictions. Il y a beaucoup de gens des deux côtés qui transgressent les règles et qui mettent en danger les plus vulnérables. Ça ne va jamais arriver qu’un cycliste va faire mal à un automobiliste», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il souligne que la distance réglementaire que doivent respecter les automobilistes envers les cyclistes a permis des améliorations, mais certains conducteurs demeurent dangereux.

«Il y a beaucoup de positif quand même. Depuis qu’il y a plus de cyclistes, il y a plus de frictions, mais il y a beaucoup plus de gens qui font attention. Depuis que le 1,5m est en vigueur, il y a beaucoup de conducteurs qui exagèrent, et laissent plus de distance, et c’est vraiment apprécié. Mais ça en prend juste un ou deux qui te frôlent pour te faire comprendre, selon leur point de vue, que tu n’as pas d’affaire là», explique David Maltais.

Les conducteurs doivent laisser 1,5m de distance par rapport à un cycliste dans une zone de plus de 50 km/h, et 1m dans une zone de moins de 50 km/h.

Textos au volant

L’expérience de se faire frôler peut être traumatisante.

«On est rendu au point où l’on part de chez soi et on se dit ''peut-être que je ne reviendrais pas''», ajoute-t-il.

M. Maltais connaît personnellement des cyclistes qui ont eu un accident parce qu’il s se sont fait frôler, ou parce que des automobilistes textaient au volant.

«Lors de mon voyage à travers le Canada à vélo en 2011, j’ai été klaxonné 6 fois en 60 jours à travers 9 provinces. Ces 6 coups de klaxon sont survenus au Québec. C’est un peu honteux, puis c’étaient des coups de klaxon violents», note M. Maltais.

Par ailleurs, il souligne que les cyclistes ne peuvent pas toujours emprunter les pistes cyclables, puisqu’il n’y en a pas partout. Ceux-ci ont également le droit de rouler sur les routes, comme les voitures.

Lisez le blogue de David Maltais.