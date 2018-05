Les grands brasseurs en ont assez des taxes sur la bière

Les grands brasseurs Molson-Coors, Labatt et Sleeman ont assez des taxes sur la bière au Québec. Ils réclament un gel de taxes sur la bière pour les quatre prochaines années.

«On veut de l’oxygène pour continuer à investir dans nos usines. Globalement, un consommateur de bière paie cinq fois plus de taxes ici qu’aux États-Unis», soutient le directeur de l’Association des brasseurs au Québec, Patrice-Léger Bourgoin.

Une étude commandée par l’association Bière Canada (qui regroupe les grands brasseurs) indique que depuis 2010, les consommateurs canadiens de bière ont encaissé 45 augmentations de taxe comparativement à seulement cinq hausses aux États-Unis.

«Sans le savoir, les consommateurs de bière croulent sous les taxes provinciales et fédérales et cela n’est tout simplement pas soutenable pour nous», a indiqué M. Léger-Bourgoin dont l’association représente les intérêts des brasseurs Molson-Coors, Labatt et Sleeman qui revendiquent 90 % des parts de marché au Québec.

Au Québec, les différentes taxes appliquées lors de l’achat de bière composent 35,7 % de la facture totale.

Ainsi, sur une caisse de 24 bières vendue à 35 $ au Québec, 12,50 $ sont versés en taxes par les consommateurs.

Ce pourcentage de taxes varie beaucoup selon les provinces alors que la moyenne nationale s’élève à 47 %.

Au Nouveau-Brunswick, par exemple, plus de la moitié du prix de la bière est le fruit des différentes taxes imposées par la province et le fédéral.

Annuellement, les taxes prélevées sur la vente de bière génèrent plus de 5,7 milliards $ dans les coffres des provinces et du fédéral.

Toutes ces taxes «cachées» ont un impact important sur le prix de la bière et sur le nombre de consommateurs, avance le porte-parole des grands brasseurs.

Entre 2012 et 2016, la consommation de bière par habitant a diminué de 10 litres par année au Canada.

La vente de bière au pays est d’ailleurs constante baisse depuis quelques années, passant de 6 millions d’hectolitres à la fin des années 80 à un peu moins de 5 millions d’hectolitres actuellement.

C’est toutefois au Québec que les prix de la bière sont les plus bas au pays. Les Québécois paient en moyenne 19 cents de moins un litre de bière que dans le reste du pays.

Une pétition

Pour se faire entendre auprès des politiciens, les grands brasseurs lancent une pétition en ligne et invitent les amateurs de bière à la signerici.

Au Québec, les trois grands brasseurs disent générer des ventes de près de 2 milliards $ chaque année tout en soutenant 20 000 emplois directs et indirects et 46 centres administratifs et de logistique.