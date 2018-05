Les groupes de motards se multiplient au Québec

Malgré la pression exercée lors des nombreuses rafles policières, les motards criminalisés n'hésitent plus à s'afficher comme ils le faisaient autrefois. À en juger par leur démonstration de force du week-end, les Hells Angels semblent pleinement rétablis de l’opération SharQC où 111 de leurs membres ont été arrêtés.

Selon nos sources, les policiers s’intéressent particulièrement à eux ainsi qu’à quatre autres groupes considérés comme des clubs affiliés.

Les Dark Souls, les Beast Crew et les Devils Ghost étaient tous présents ce week-end lors d’un grand rassemblement en Mauricie. Il y avait aussi les Deimos Crew, une organisation ébranlée, mais toujours vivante à la suite de l’opération Ouest qui avait permis fermer leur local en Mauricie l’été dernier.

Selon nos informations, le groupe n’aurait plus de lieu officiel de rassemblement; tout comme leurs supérieurs des Hells Angels.

«C’est un peu normal. S’il y a un bunker, les policiers n’ont qu’à se stationner devant avec une caméra ou mettre un micro à l’intérieur et recueillent toutes les informations voulues. La mafia travaille dans le plus grand des secrets et on ne sait jamais quand ils tiennent des rencontres. C’est surement la meilleure façon de procéder et de la façon dont les motards compte maintenant travailler», opine Paul Laplante, ex-chef de l’opération Carcajou de la Sûreté du Québec et aujourd’hui à la retraite.

Une quinzaine de bandes de motards considérées comme sympathisants ont aussi été vues samedi. Parmi elles, les Jester qui ont très récemment ouvert leur tout premier chapitre en Mauricie

Ils ne comptent pour l'instant que sur six membres en règle. Leur présence s’ajoute à celle des Brotherhoods et des Deaths Messengers qui possèdent une maison de campagne à Charrette.

Une semaine après une autre frappe ayant permis l’arrestation d’une soixantaine de membres des Hells et de leurs relations, cette bande de motards a visiblement terminé sa reconstruction et ne manque plus de relève.