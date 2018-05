Les laissez-passer s’envolent comme des petits pains

Huit milles laissez-passer pour les Grandes Fêtes Telus de Rimouski ont déjà trouvé preneur, 72 heures à peine après leur mise en vente. Du jamais vu pour l'événement qui sera présenté du 18 au 22 juillet prochain.

La vente des premiers 8000 laissez-passer à 39,95 $ a été tellement rapide que les organisateurs s'en disent eux-mêmes surpris, mais évidemment très heureux. En comparaison, la venue de Bryan Adams l'été dernier avait permis la vente de 5700 laissez-passer, mais en une semaine.

Quarante pour cent des laissez-passer vendus au cours des 72 dernières heures ont trouvé preneur dans la région de Rimouski, 60 % à l'extérieur de la région, principalement du Bas-Saint-Laurent, du Nouveau-Brunswick, d'un peu partout au Canada et même de la France.

«On ne sait jamais année après année ce qui va se passer. C'est tout le temps un stress, on s'efforce de faire une programmation à la hauteur des attentes et le moins cher possible. Cette année, la réponse est mieux qu'on pensait. Oui, c'est une belle marque de confiance», affirme Sébastien Noël, le directeur général des Grandes Fêtes Telus.

À partir de maintenant, 10 000 laissez-passer supplémentaires à 49,95 $ sont mis en circulation. Et ils risquent fort de s'envoler rapidement eux aussi.

Rappelons que la douzième édition des Grandes Fêtes Telus va notamment mettre en vedette Sean Paul, Roger Hodgson de Supertramp, Avenged Sevenfold, Redfoo de LMFAO, sans compter Marc Dupré, Marie-Mai et La Chicane.

L'an dernier, 82 000 personnes au total ont foulé le site des Grandes Fêtes Telus au parc Beauséjour de Rimouski.