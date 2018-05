Les tournages de «L'Échappée» ont repris sans Anick Lemay

L’Échappée reviendra en ondes sans Anick Lemay en septembre. Souffrant d’un cancer du sein, la comédienne n’a pas été en mesure de reprendre les tournages en même temps que tout le reste de l’équipe, mais son personnage réintégrera éventuellement la série, promet Michelle Allen.

Jointe au téléphone, l’auteure du populaire feuilleton de TVA confirme qu’Anick Lemay pourra reprendre son rôle de Noémie Francœur une fois qu’elle sera rétablie.

« L’objectif, c’est de garder Noémie dans L’Échappée, confie Michelle Allen. C’est un personnage tellement central. C’est la sœur de Brigitte [Julie Perreault]. C’est la directrice du centre jeunesse. On l’aime. Elle est bonne. On l’attend le plus vite possible. »

Impact sur le scénario

En entrevue, Michelle Allen raconte avoir appris la nouvelle du cancer d’Anick Lemay bien avant que l’actrice l’annonce publiquement, alors qu’elle avait commencé à écrire la troisième saison du drame familial. Elle a dû revoir les textes des huit épisodes qu’elle avait complétés.

La scénariste parle d’un impact énorme sur ce qu’elle avait concocté pour l’automne prochain. « C’est comme un paquebot qu’on change de direction. Ça crée un effet domino assez important. »

Plusieurs scénarios ont été envisagés pour pallier l’absence d’Anick Lemay, qui révélait, la semaine dernière sur Urbania.ca, qu’elle s’apprêtait à commencer ses traitements de chimiothérapie après avoir subi une double mastectomie.

Au départ, Michelle Allen espérait pouvoir regrouper les scènes de l’actrice et garder Noémie bien présente. Cette option a été reléguée aux oubliettes une fois le diagnostic confirmé.

« Le défi, c’est d’intégrer son absence à quelque chose qui soit le plus dramatiquement intéressant, indique Michelle Allen. C’est sûr qu’on peut juste dire que Noémie est partie en voyage, mais c’est un peu plate. Avec qui ? Pourquoi ? Comment ? »

L’auteure refuse de révéler l’avenue qu’elle a finalement privilégiée, mais, chose certaine, un décès était hors de question. « J’aurais pu la faire mourir, mais ce n’est pas ce que j’ai choisi. Ça aurait été un peu plate. J’ai trouvé une autre proposition... »

Solidaire

Aux dires de Michelle Allen, toute la distribution de L’Échappée est solidaire avec Anick Lemay durant cette difficile épreuve.

« On est tous bouleversés. Anick nous a envoyé des messages la veille de notre première journée de tournage. Je pense que c’est une équipe qu’elle aime beaucoup et que c’est un projet qu’elle aime beaucoup », conclut l’auteure.