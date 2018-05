L’état de la route 132 inquiète

Le député péquiste de Gaspé Gaétan Lelièvre ne mâche pas ses mots à l’égard du gouvernement pour déplorer l’état de la route 132 en Haute-Gaspésie.

Dans une sortie médiatique lundi, l’élu critique le manque d’entretien de cette voie qui est vitale pour le développement économique de la région. Il cible notamment un tronçon d’environ 100 km, entre Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et Sainte-Anne-des-Monts.

Certains travaux temporaires pour ériger des murs de soutènement font craindre pour la sécurité des automobilistes qui circulent dans le secteur.

«On n’est pas au tiers-monde, a lancé M. Lelièvre. On est au Québec, en Gaspésie en 2018. Regardez-moi les réparations de broche à foin. C’est inexplicable. Moi je visite des sentiers de VTT et de motoneige et les bénévoles sont plus professionnels que ça.»

«En 1963, il y a eu un glissement de terrain important où il y a eu beaucoup de maisons qui ont été emportées jusqu’au fleuve et il y avait eu 4 décès, se souvient Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts. Nous sommes situés dans la zone tout près du glissement de terrain et je pense que c’est important d’être vigilant avec les travaux que nous voyions ici sur le bord de la route 132.»

Gaétan Lelièvre compte accentuer ses interventions auprès du gouvernement afin de trouver une solution à ce problème avant la saison touristique qui doit commencer sous peu.