Ligne de Deux-Montagnes : il faudra acheter des autobus, disent des experts

Des experts affirment qu’il faudra acheter ou louer des autobus pour compenser les pertes de service sur la ligne de Deux-Montagnes pendant les travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM).

«La semaine, le matin et le soir, c’est certain que le matériel roulant est utilisé au maximum de sa capacité [...] On n’a pas vraiment de marge de manoeuvre», a reconnu la porte-parole de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Fanie Saint-Pierre.

L’ARTM, qui chapeaute les sociétés de transport en commun du Grand Montréal, n’a toutefois pu confirmer si des autobus seront loués ou achetés prochainement.

«Il faut en acheter»

Dès la fin juin, ce sont deux départs en matinée et un en soirée sur la ligne de Deux-Montagnes qui seront annulés en semaine, puis un segment complet de la ligne la plus achalandée du réseau sera fermé toute la semaine à partir de 2020 pour construire les nouvelles stations du REM.

«Ça prend des véhicules. Les sociétés de transport, leurs véhicules sont bondés aux heures de pointe. Ça veut dire que des véhicules, il n’y en a pas beaucoup. Il faut en commander, il faut en acheter», a déclaré la professeure en études urbaines à l’Université du Québec à Montréal et ancienne présidente-directrice générale de l’Agence métropolitaine de transport de 1996 à 2004, Florence Junca-Adenot.

Une centaine d’autobus

À partir de 2020, environ 15 000 usagers de la ligne de Deux-Montagnes pourraient se tourner vers des autobus pendant chaque période de pointe en semaine.

«Si tu mets 50 personnes par autobus, ça fait 300 voyages, donc ça te prend une centaine ou plus d’autobus [en tenant pour acquis que chaque autobus effectuerait plusieurs voyages par jour]», a analysé le président de l’organisme Trajectoire Québec, François Pépin, qui note que très peu d’autobus sont actuellement disponibles aux heures de pointe.

À titre indicatif, aux heures de pointe du matin et du soir, environ 1400 autobus de la Société de transport de Montréal (STM) sont sur la route.

Étant donné que les quelque 440 autobus restants se retrouvent au garage pour des travaux d’entretien, ils ne pourraient donc pas être mobilisés sur la route, a noté le conseiller aux affaires publiques de la STM, Philippe Déry.

La Société de transport de Laval déploie quant à elle environ 80 % de ses 310 autobus aux heures de pointe du matin et un peu moins en soirée, selon des informations fournies par courriel.

Ne pas attendre

Alors que le fournisseur Nova Bus a indiqué également par courriel que son calendrier de production est déjà complet pour l’année 2018, Mme Junca-Adenot estime que le temps presse pour planifier les prochaines alternatives de transport à mettre en place pendant les travaux du REM.

«Il ne faut pas faire ça la veille du moment où l’on ferme [la ligne de Deux-Montagnes]», a-t-elle illustré.