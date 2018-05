Lisée parle d’une place de choix pour Hivon, mais demeure le chef

Le chef péquiste Jean-François Lisée n’a pas l’intention de céder sa place à la députée Véronique Hivon comme certains députés du Parti québécois le proposent en coulisses.

Samedi, notre bureau parlementaire rapportait que le leadership de M. Lisée divise le caucus péquiste et que certains croient que la députée de Joliette – qui a été nommée vice-chef du parti en janvier dernier – serait mieux à même de faire monter le parti dans les sondages.

Certains députés du PQ, inquiets des maigres intentions de vote que le parti récolte ces derniers mois, suggèrent que M. Lisée fasse comme Jacques Parizeau durant la campagne référendaire de 1995 en s’effaçant au profit de Lucien Bouchard qui était beaucoup plus populaire que lui.

Lors d’un point de presse, lundi, à Montréal, Jean-François Lisée a expliqué qu’à l’époque, il était conseiller de M. Parizeau et qu’il suggérait à ce dernier «de faire une place de choix à Lucien Bouchard». «Pas de céder sa place. De faire une place de choix à Lucien Bouchard. C’est ce qu’il a fait. M. Parizeau est resté chef du camp du Oui et est resté premier ministre, et a fait une place à Lucien Bouchard qui est devenu le négociateur en chef.»

«C’est ce que j’ai fait avec Véronique Hivon», a ajouté Jean-François Lisée, soulignant qu’à la veille de son vote de confiance, en septembre dernier, «il y avait ce genre de citations anonymes, et j’ai eu 92,8 %». «Alors, ça fait partie de la définition de tâches, je pense, de chef de parti!» a-t-il lancé.