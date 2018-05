Nestlé verse 7,15 milliards $ US pour distribuer du café Starbucks

Les géants du café Nestlé et Starbucks ont annoncé une alliance en vertu de laquelle la première entreprise versera à la seconde 7,15 milliards $ US (9,2 milliards $ CAN) pour distribuer ses produits.

En vertu de l'entente, Nestlé obtient le droit de vendre les produits de café et de thé de Starbucks tout autour du monde, en dehors des points de vente de Starbucks. Les cafés de Starbucks seront aussi offerts en dosettes à usage unique pour les machines Nespresso de Nestlé.

«Cette alliance permettra d'amener l'expérience Starbucks dans les demeures de millions de personnes autour du monde grâce à la réputation de Nestlé», a expliqué le président et chef de la direction de Starbucks, Kevin Johnson, en se disant fier de travailler avec une entreprise «qui partage nos valeurs».

De son côté, Nestlé a qualifié la transaction «d'étape importante» dans la croissance de son secteur café. «Avec Starbucks, Nescafé et Nespresso, nous combinons trois marques iconiques du monde du café. [...] C'est un grand jour pour les amateurs de café et pour le monde», s'est réjoui le président-directeur général de Nestlé, Mark Schneider.

Starbucks a expliqué qu'elle utilisera l'argent perçu auprès de Nestlé pour accélérer son programme de rachat d'actions.

Selon l'Agence de presse Reuters, Nestlé espère, grâce à ce partenariat, rejoindre les jeunes qui ont grandi avec la marque Starbucks. Nestlé chercherait aussi à augmenter sa part de marché aux États-Unis, où elle occupe le cinquième rang avec moins de 5 % du marché. Par contre, l'entreprise suisse est de loin au premier rang dans le domaine des boissons chaudes sur le marché international.

De son côté, Starbucks a l'intention d'ouvrir plus de succursales Reserve afin de s'implanter sur le marché du café haut de gamme, dans la foulée de l'annonce d'une baisse de la fréquentation de ses cafés réguliers. Il avait aussi cédé sa marque de thé Tazo et fermé ses points de vente Teavana.