Phil Collins à Montréal le 16 octobre

Le mythique Phil Collins amènera son spectacle «Not Dead Yet, Live!» de ce côté de l’Atlantique et Montréal figure parmi la quinzaine d’arrêts prévus de sa tournée nord-américaine, a-t-on appris lundi.

L’ancien meneur et batteur de la formation Genesis, qui se produira au Centre Bell le 16 octobre, foulera d’abord la scène du Centre Air Canada de Toronto le 11 octobre. Le titre de l’offrande fait référence à l’autobiographie du Londonien, paru en 2016.

En 2010, au terme de sa tournée «Going Back», l’interprète de «In the Air Tonight», «Against All Odds», «Easy Lover» et d’une cargaison de mégasuccès avait annoncé qu’il se retirait des projecteurs en raison de problèmes de dos, qui l’empêchait notamment de jouer de la batterie. D’ailleurs, ce n’est nulle autre que son fils de 16 ans, Nicola, qui fera retentir son instrument de prédilection dans l’amphithéâtre.

Son dernier saut à Montréal remonte à 2007. Ses retrouvailles avec les membres de Genesis, Mike Rutherfort et Tony Bansk, l’avaient amené au Stade olympique, et ce, trois ans après avoir offert au Centre Bell un concert qui devait s’inscrire dans sa première tournée d’adieux («First Farewell Tour»).

Les billets seront mis en vente le 14 mai, dès 10 h, sur evenko.ca