Surveillance accrue après un mort lié à la laitue romaine

L’Agence canadienne d’inspection des aliments surveille attentivement la situation aux États-Unis depuis qu’une personne est décédée après avoir mangé de la laitue romaine contaminée à la bactérie E. coli.

Plus de 120 personnes provenant de 25 États américains ont été malades depuis le début avril.

La moitié d’entre elles ont été hospitalisées, incluant 14 patients qui ont développé un syndrome hémolytique et urémique, une forme d’insuffisance rénale, rapporte le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CCPM) des États-Unis. Une personne serait également morte.

«S’il est déterminé que la romaine contaminée a été importée au Canada, l’Agence prendra les mesures nécessaires pour protéger le public, y compris en rappelant le produit au besoin», a assuré Karelle Beaudoin, porte-parole de l’Agence canadienne d’inspection des Aliments (ACIA).

La laitue contaminée proviendrait de la région de Yuma en Arizona, selon les médias américains.

Impossible pour l’instant de savoir si elle a été importée au Canada «parce qu’on ne connaît pas la source exacte de la contamination». «Les recherches aux États-Unis n’ont pas pu identifier une sorte de laitue en particulier», a expliqué Mme Beaudoin.

Deuxième éclosion

C’est la deuxième vague d’infection à la bactérie E. coli liée à la laitue romaine depuis moins de six mois.

Il y avait eu en novembre et décembre, 42 cas d’infections au Canada, dont un décès, et plus de 25 cas aux États-Unis dont un mort.

On ignore si les deux souches de contamination peuvent être liées.

Selon Julie Jean, professeure en sciences des aliments à l’Université Laval, les modes de contamination des légumes en feuilles comme la laitue romaine, mais aussi les autres salades et les épinards, sont nombreux.

Dangereux la laitue?

La contamination peut survenir dans l’eau d’irrigation, lors de l’utilisation d’engrais organiques faits à partir de fumier d’animaux ou encore au moment des étapes de manipulation du produit lors du rinçage de la récolte, de la coupe et de l’ensachage, énumère la spécialiste en innocuité des aliments.

«Tous les produits prêts à manger comme les légumes feuilles sont des aliments à risque. Ce risque est contrôlé, mais ce sont des aliments qui sont consommés crus», a expliqué la spécialiste de l’innocuité des aliments. C’est la cuisson qui permet de tuer les bactéries, a-t-elle ajouté.

La spécialiste conseille de continuer à manger de la romaine pour le moment, mais il faut toujours bien la laver.