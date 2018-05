Une militante de longue date se présente dans Mercier

Une gestionnaire en environnement d'origine palestinienne a annoncé lundi matin sa candidature pour Québec solidaire dans le comté de Mercier, quelques jours après qu'Amir Khadir eut annoncé qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections provinciales.

C'est d'ailleurs le député sortant, qui représente cette circonscription montréalaise depuis 2008, qui a présenté la candidature de Ruba Ghazal dans une librairie de l'avenue Mont-Royal, la qualifiant d'«amie de longue date».

«La décision finale revient à nos membres, mais considérant ses compétences et mon appui, j'ai bon espoir que nous la retrouverons sur la liste électorale aux prochaines élections», a déclaré M. Khadir, qui avait appelé Ruba Ghazal dans les derniers jours pour lui demander de présenter sa candidature dans Mercier.

Mme Ghazal, qui fait partie des membres fondateurs de Québec solidaire, avait présenté sa candidature en 2007 et en 2008 dans la circonscription de Laurier-Dorion.

Au cours des 15 dernières années, elle a notamment été gestionnaire en environnement pour Bombardier et occupe actuellement un poste similaire pour une multinationale américaine qui produit des bouteilles de verre.

«Je suis sans doute une des seules députés de Québec solidaire qui va vous dire qu'elle aime les usines», a-t-elle lancé, souriante.

Ruba Ghazal, qui fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille, estime toutefois qu'elle pourrait jouer un plus grand rôle dans la société en tant que politicienne que comme gestionnaire d'entreprise.

«Je suis fière de mes bons coups et de ce que je suis, mais là je réalise qu'il faut changer les choses sur un autre niveau, et ça passe par le politique», a-t-elle affirmé, notant entre autres la mise en place de pratiques environnementales plus «propres».