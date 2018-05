Accusé au criminel pour une chicane de voisins

Une chicane de voisin entre deux résidents du quartier Shipshaw, à Saguenay, a débouché sur une accusation de harcèlement criminel.

L'homme à l'origine de la plainte, Yvon Roy, a rencontré des policiers de Saguenay mardi. Son voisin, Pierre Pilote, devra subir un procès pour répondre à une accusation de harcèlement en octobre prochain.

L'avocat de M. Pilote, Charles Cantin, s'est fait avare de commentaires. «Je ne peux pas dire grand-chose. Ça me semble davantage un dossier civil que criminel», a-t-il expliqué à TVA Nouvelles.

Yvon Roy et sa conjointe détiennent un droit de passage sur le terrain de Pierre Pilote, à proximité de sa résidence. Pour réduire la circulation qu'il jugeait trop rapide, M. Pilote a fait installer des dos d'âne et deux barrières cadenassées il y a un an. Ces barrières n'ont maintenant plus de cadenas.

En janvier dernier, la conduite d'eau de la résidence des Roy, qui passe sous le terrain de M. Pilote, s'est rompue, occasionnant des dommages au garage de ce dernier. Pierre Pilote a obtenu l'autorisation de la ville de Saguenay de couper l'alimentation pour protéger sa résidence. La maison des Roy est alimentée par un tuyau temporaire depuis maintenant quatre mois.

Des travaux pour une alimentation permanente pourraient être entrepris bientôt. Les deux compagnies d'assurances des deux propriétaires discutent entre elles pour déterminer la nature des travaux et identifier qui s'acquittera la facture.

Yvon Roy et sa conjointe réclament 30 000 $ chacun à Pierre Pilote dans une poursuite au civil. Ce dernier a répliqué par une poursuite de 15 000 $.

Les deux antagonistes ont catégoriquement refusé de commenter le dossier.

Pierre Pilote et sa conjointe ont mis leur maison en vente il y a quelques mois déjà.