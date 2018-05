Armes prohibées : À la GRC de trancher

Le premier ministre Justin Trudeau ne semble pas avoir l’intention de faire pression pour faire interdire toutes les armes d’assaut comme le lui ont réclamé, dans une lettre, des victimes de l’attentat de la mosquée de Québec, lundi.

M. Trudeau a signalé que la décision d’interdire ou non les armes à feu doit revenir aux autorités policières, et non aux politiciens.

«Ce qu'on a fait, ce qu'on avait promis de faire, c'est qu'on a redonné à la GRC et aux experts la capacité de classifier des armes», a expliqué Justin Trudeau en arrivant au parlement, mardi matin.

Lundi, 79 personnes touchées par la tragédie de la mosquée ont envoyé une lettre au premier ministre pour lui demander de modifier le projet de loi libéral encadrant les armes à feu présentement à l’étude.

Ils réclament «des changements législatifs significatifs pour enlever l’accès légal aux armes d’assaut et à leurs accessoires meurtriers».

La réforme proposée par les libéraux soulève la colère autant des groupes anti-armes que des amateurs de fusils et des armuriers.

Les groupes anti-armes dénoncent notamment que le projet de loi C-71 n’interdît pas explicitement les armes d’assaut comme celle utilisée par Alexandre Bissonnette.

Justin Trudeau a défendu son projet de loi, mardi, en soulignant qu’il retire aux politiciens le pouvoir de réduire le niveau de restriction d’une arme à feu.

Les forces policières assumeront dorénavant cette responsabilité, qui leur avait été retirée par l’ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper.