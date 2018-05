L’abandon de «La Presse» par Power Corporation pour la transformer en organisme sans but lucratif (OSBL) n’est rien d’autre qu’un «écran de fumée», selon l’analyste politique de «La Joute» Luc Lavoie.

«C’est une des opérations de poudre aux yeux les mieux ficelées que j’ai jamais vues de ma vie», a-t-il lancé.

En mettant en relief l’«erreur colossale» du virage numérique entrepris il y a quelques années par le quotidien, un «désastre sur toute la ligne» sur le plan financier selon lui, il déplore maintenant ce changement de modèle d’affaire qui pourrait reposer en partie sur le financement public.

«C’est tout ficelé avec Ottawa, affirme le jouteur Lavoie. On ne sait pas combien Ottawa va mettre dans l’affaire. "La Presse" met 50 millions sur la table pour partir l’OSBL, ainsi, c’est un peu moins qu’un an de perte. Ils s’en lavent les mains et ils sortent de là.»

Il croit que le média serait aujourd’hui «en faillite n’eut été d’avoir été artificiellement maintenu en vie».

À LIRE ÉGALEMENT:

Power Corporation abandonne «La Presse»

Le virage de La Presse + est un échec, selon des experts

Les employés de «La Presse» optimistes

Couillard toujours pas convaincu d’apporter son aide à «La Presse»

«Lui, vu que c’est un "loser", il va avoir des subventions! dénonce Luc Lavoie. Puis là, "La Presse" va devenir quoi? La grande "Presse" devient un téteux de subventions!»

Même s’il reconnait les problèmes financiers du quotidien, Bernard Drainville croit que la survie de «La Presse» est essentielle dans le paysage médiatique québécois.

«La question maintenant est de savoir : est-ce que dans notre système démocratique on a trop de journaux? Je ne pense pas, souligne l’ex-député péquiste. Est-ce qu’on est prêts à donner une aide publique pour maintenir les journaux que nous avons? Moi je pense que oui.»

Il estime qu’«on ne peut pas se permettre de perdre plus de journaux qu’on en a déjà perdus».

«Moi je ne souhaite pas que "La Presse" disparaisse, clame le jouteur Drainville. C’est aussi simple que ça.»

Pour sa part, Caroline St-Hilaire critique le manque de clarté de la part des administrateurs du quotidien quant à leurs intentions.

«C’est une chose d’avoir la télé d’État. C’est une chose d’avoir des médias financés, mais là, "La Presse" est en train de prendre un chemin un peu hypocrite et c’est là où j’ai un malaise, indique-t-elle. Si "La Presse" devient un média écrit national financé à même l’argent public, disons-le. Jouons franc-jeu.»