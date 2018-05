Est-du-Québec: front commun pour le prolongement de l’A20

Les Chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie font front commun afin d'exiger le prolongement de l'autoroute 20 entre Rimouski et Notre-Dame-des-Neiges. Et elles demandent des engagements fermes rapidement.

Le prolongement de la 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Rimouski ne fait plus partie des priorités gouvernementales depuis l'automne 2015. Près de trois années plus tard, huit chambres de commerce de la région vont écrire au ministre des Transports pour lui demander de réintégrer le projet au Plan québécois des infrastructures.

«Il y a vraiment une concertation, c'est un message très clair», a précisé François Dumont de la Chambre de commerce Rimouski-Neigette.

Tout l'Est-du-Québec y trouverait son compte.

«Ne serait-ce que juste pour nos entreprises de la Gaspésie qui doivent se déplacer régulièrement, Si on sauve une heure sur le transport à chaque fois, c'est deux heures aller-retour», a mentionné Maurice Quesnel de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs.

Le prolongement de la 20 est justifié pour des motifs économiques, mais aussi pour des raisons de sécurité. De décembre 2017 à mars dernier, la route 132 a été fermée au moins cinq fois, isolant du coup la région du reste de la province.

«Pour nous, c'est important d'avoir des infrastructures sécuritaires qui vont faciliter la venue des gens vers Rimouski, vers la Gaspésie», a expliqué François Dumont.

L'intervention des chambres de commerce ne survient pas à ce moment-ci sans raison.

«Il y'a des élections au mois d'octobre. Donc c'est le moment et le temps de le faire», a ajouté Stéphanie Thibault de la Chambre de commerce de Matane.

En choisissant de parler d'une même voix, les chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie espèrent qu'elles seront entendues. Reste à voir si leur espoir se concrétisera.