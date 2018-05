France, Allemagne et Royaume-Uni veulent un nouvel accord iranien

«La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l'accord nucléaire» iranien et vont «travailler collectivement» à un accord «plus large», a déclaré sur Twitter Emmanuel Macron mardi, juste après l'annonce du retrait des États-Unis.

«Nous travaillerons collectivement à un cadre plus large, couvrant l'activité nucléaire, la période après 2025, les missiles balistiques et la stabilité au Moyen-Orient, en particulier en Syrie, au Yémen et en Irak», a noté le président français.

«Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu», a-t-il ajouté, dans un second tweet.

Il n'a pas précisé si les trois pays européens signataires de l'accord de 2015 comptaient continuer à l'appliquer, courant alors le risque de sanctions américaines s'ils commercent avec l'Iran, comme l'a laissé entendre le président américain.

Le président français, s'exprimant également au nom ses deux partenaires européens avec qui il s'est entretenu mardi soir, remet donc sur la table sa proposition de négocier un nouvel accord avec Téhéran, qui répondrait cette fois aux inquiétudes américaines.

Cette proposition, qu'il avait formulée lors de sa visite à Washington fin avril, vise à éviter que la décision américaine ne génère «un vide» diplomatique qui risquerait d'aggraver la situation, avait-il alors expliqué.

Elle a pour but d'enclencher la dynamique d'une nouvelle négociation, hypothèse à laquelle Donald Trump a laissé une porte ouverte mardi soir. Le président iranien Hassan Rohani a indiqué pour sa part qu'il souhaitait discuter avec Européens, Russes et Chinois.