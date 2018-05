«Fumer c’est dégueu», la campagne de prévention qui vise les jeunes

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) présente une nouvelle campagne de prévention du tabagisme s’adressant spécifiquement aux jeunes de 11 à 15 ans.

Alors que la campagne précédente s’adressait aux 17 - 25 ans, cette année elle cible les jeunes adolescents: «Comme l’âge moyen d’initiative au tabac se situe à 13,3 ans ce groupe constitue celui qui est le plus à risque de s’initier aux produits du tabac», indique le RSEQ.

L’objectif de la campagne, intitulée «Fumer c’est dégueu» est de sensibiliser les jeunes le plus tôt possible, leur faire découvrir les conséquences du tabagisme et démonter qu’il est tout à fait légitime de refuser une cigarette, sans qu’il y ait de conséquence sociale.

Dans de courtes vidéos, présentées à la télévision, sur les médias et sur le web tout au long du mois de mai, des images dégoûtantes sont ainsi associées à l’action de fumer.

Parmi eux, «J’aimerai mieux boire de la bave de chien que de fumer», «J’aimerais mieux manger un ongle d’orteil pourri que de fumer» ou encore «J’aimerai mieux manger un bol d’asticots vivants que de fumer».

Des affiches seront aussi déployées dans les établissements d’enseignement secondaire et dans des Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS).