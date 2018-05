L’Assistant Google veut faire des appels à votre place

Google travaille à développer une nouvelle fonction sur son assistant personnel qui lui permettra, à terme, de faire des appels téléphoniques à votre place.

Cette annonce a été faite lors de la conférence annuelle du géant informatique mardi, à San Francisco.

Grâce à l’intelligence artificielle, l’assistant peut donc interagir de façon complètement naturelle avec un véritable interlocuteur. L’illusion est tellement parfaite qu’au final, la personne au bout du fil pourrait ne jamais réaliser qu’elle discute avec un robot.

Pour démontrer cette technologie, appelée Google Duplex, le patron de la firme, Sundar Pichai, a diffusé un exemple d’une véritable conversation impliquant son assistant personnel et l’employé d’un salon de coiffure.

Dans l’extrait audio (que vous pouvez écouter dans la vidéo ci-dessus), on peut donc entendre l’assistant prendre un rendez-vous pour son utilisateur comme si de rien n’était. L’assistant a même inséré quelques hésitations du genre «hmmm» lors de la discussion, afin de rendre le tout plus naturel. Une fois la conversation terminée, l’utilisateur peut recevoir une notification pour lui confirmer que le rendez-vous a bel et bien été pris.

Google Duplex pourra exécuter plusieurs types de tâches, comme la prise de rendez-vous ou la réservation de tables dans des restaurants.

En cas de pépin lors de l’appel ou si l’assistant n’est pas en mesure de compléter la commande en raison de circonstances trop complexes, c’est un humain qui prendra le relai pour terminer la conversation.

Cette technologie est toujours en développement et aucune date de lancement n’a encore été annoncée.