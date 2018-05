Les derniers animaux du Biodôme déménagés

Fermé au public depuis un mois, le Biodôme de Montréal déménage ces jours-ci ces derniers animaux en vue des importants travaux de rénovation qui mèneront à sa cure de jeunesse.

Une importante logistique entoure la relocalisation des 4500 animaux qui ont été déménagés dans d’autres zoos accrédités ailleurs au Canada ou aux États-Unis.

Avant de partir pour leur nouvel habitat temporaire, chaque animal doit notamment passer par la clinique vétérinaire afin qu’on évalue son état de santé général et qu’on vérifie sa micropuce . Comme il s’agit de moments stressants pour les animaux, on devra ensuite assurer un suivi une fois leur transfert effectué.

«Évidemment, on ne peut pas reconstruire un nouveau Biodôme ailleurs, donc on les met dans des lieux qui sont assez différents. Ça fait 26 ans que le Biodôme est ouvert et on sait que ces animaux se sont adaptés à leurs conditions. [...] Le plus gros défi, c’est vraiment de s’assurer que ces lieux soient bien pour le confort et le bien-être des animaux», explique Emiko Wong, vétérinaire au Biodôme de Montréal.

Les animaux reviendront au Biodôme à la fin de l’été 2019, après des travaux de 25 millions $ qui permettront notamment aux visiteurs de vivre une nouvelle expérience plus près des animaux.