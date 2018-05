L’habitude, «pire ennemie» des travailleurs agricoles

L’habitude est la pire ennemie des travailleurs agricoles, selon le responsable de la sécurité pour l’Union des producteurs agricoles (UPA), qui réagissait à la mort d’un homme survenue lundi sur une ferme de Sainte-Hélène-de-Bagot.

Éric Belval, un père de deux enfants, a péri après être tombé dans une fosse à purin.

«Malheureusement, des fois, il arrive des incidents et ça cause des drames», explique Martin Caron, vice-président responsable de la sécurité à l’UPA. Alors que les causes exactes de l’accident mortel d’hier sont toujours inconnues, la CNESST enquêtant sur ce dossier, M. Caron indique qu’il faut se méfier des routines. Les travailleurs peuvent avoir tendance à baisser la garde après avoir répété des centaines de fois des tâches sans que rien de fâcheux ne survienne.

Parfois, ajoute-t-il, on se lance dans de courtes manœuvres sans se soucier des risques. Mais des gaz toxiques présents dans l’air, notamment le sulfure d’hydrogène, le dioxyde de carbone, l’ammoniac et le méthane, ne pardonnent pas.

«Quand on agite ces fumiers-là, c’est là qu’il se dégage des vapeurs et qu’il y a des risques», prévient le v.-p., qui ajoute que «même juste quelques minutes, ça a des impacts sur les poumons et les voies respiratoires, entre autres». D’où l’importance de bien former les travailleurs sur les dangers associés à leurs tâches.

La nature même du travail agricole pourrait aussi avoir sa part de responsabilité dans la triste conclusion de cet accident. «Bien souvent, ces choses-là arrivent au printemps ou à l’automne, dans le temps des semis ou des récoltes, [...] on se dépêche parce que les jours ensoleillés sont parfois rares, alors on veut aller plus vite», explique le responsable de l’UPA.