Marie-Mai blessée par les faux propos tenus à son sujet

Sur une scène aménagée au cœur du Centre Bell, Marie-Mai s’est adressé aux médias, mardi matin, pour annoncer son retour sur disque et sur scène, avec une nouvelle équipe de production et de gérance. Son sixième album, «Empire», dont le premier extrait vient de paraître, sera disponible dès le 28 septembre prochain.

Cette annonce est le premier pas d’une nouvelle carrière pour Marie-Mai qui, dans les deux dernières années, a beaucoup douté.

«Je me suis posé la question de savoir avec qui je voulais travailler, comment je devais me rebâtir et par où commencer... Dans toute cette remise en question, quand tu as quelqu’un qui te comble autant qu’un enfant, je me suis demandé si j’avais encore envie de m’exposer à toute la réalité d’aujourd’hui. Ça me faisait peur. Mais à partir du moment où je suis entré en studio, j’ai eu la confirmation que je faisais la bonne chose.»

Marie-Mai avoue avoir été blessé par tout ce qui a été dit sur elle, et qui était bien souvent faux.