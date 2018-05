Marie-Mai lance son simple «Empire»

Marie-Mai a lancé le simple «Empire», premier extrait de son 6e album, mardi matin au Centre Bell, après une absence de quatre ans sur disque.

«Le public me manque et je suis fébrile d’entreprendre cette nouvelle étape de ma carrière. C’est une nouvelle ère dans laquelle je me sens extrêmement bien entourée», a-t-elle indiqué.

L’artiste qui avait délaissé au cours des derniers mois Julie Snyder et les Productions J, a signé une entente avec le groupe Spectra Musique, qui devient ainsi sa maison de disques.

Marie-Mai a part ailleurs choisi evenko comme producteur de spectacles.

Elle se produira au Centre Bell le 15 février 2019 et au Centre Vidéotron le 2 mars 2019.

Les billets seront mis en vente ce samedi dès 10h sur evenko.ca.

En plus de son album, l’artiste a dévoilé sa nouvelle chanson, «Empire». Celle-ci sera disponible sur toutes les plateformes dès minuit.

En 15 ans de carrière, l’artiste a à son actif 4 tournées, plus de 1,5 million de spectateurs en salle et en festival, et 16 chansons numéro un aux palmarès des radios francophones.

Elle a également foulé les planches du Centre Bell douze fois.