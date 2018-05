Ouverture glamour au Festival de Cannes

Après avoir présenté plusieurs de ses films au Festival de Cannes, Denis Villeneuve est de retour sur la Croisette, cette fois-ci à titre de membre du jury. Le cinéaste québécois a foulé le tapis rouge de la soirée d’ouverture du prestigieux festival mardi, en compagnie des autres membres du jury, dont la présidente Cate Blanchett.

Villeneuve passera donc les 10 prochains jours en compagnie de Cate Blanchett et des autres membres de ce jury majoritairement féminin, dont les actrices Kristen Stewart et Léa Seydoux. Ensemble, ils verront les 21 films de la compétition afin de choisir le gagnant de la Palme d’or.

Denis Villeneuve est un habitué de Cannes. Le réalisateur d’Incendies et de Blade Runner 2049 a déjà présenté quatre de ses films sur la Croisette, dont son thriller Sicario il y a trois ans. Son premier long métrage, Un 32 août sur Terre, avait été projeté en sélection officielle il y a déjà 20 ans, en 1998.

C’est le film Everybody Knows, qui réunit à l’écran Penélope Cruz et Javier Bardem, qui a été projeté en ouverture du festival mardi. Parmi les autres films les plus attendus sur la Croisette cette année, soulignons le nouveau long métrage de Spike Lee (intitulé BlacKkKlansman), le nouveau chapitre de la saga Star Wars (Solo : une histoire de Star Wars), qui se penche sur le passé de Han Solo, et la nouvelle réalisation du controversé cinéaste danois Lars von Trier. Le 71e Festival de Cannes se poursuit jusqu’au 19 mai.