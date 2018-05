Pierre Arcand salue la décision «responsable» de Power Corporation

La transformation du quotidien «La Presse» en organisme sans but lucratif par Power Corporation est une «décision très habile», selon le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, mais qui soulève le problème du financement des médias.

«Je pense que le groupe Power a pris ses responsabilités», a réagi le ministre Arcand, après qu’André Desmarais ait annoncé aux employés de La Presse que leur journal serait désormais géré par un OBSL «indépendant».

Celui qui a connu une longue carrière à la tête de stations radiophoniques estime qu’il s’agit d’une décision «très habile sur le plan structurel», mais qui pose en même temps le problème des pertes de revenus publicitaires dont souffrent les médias à l’ère de Google et des géants du web comme Facebook.

«La Presse est un organisme qui est très important [...], a fait valoir M. Arcand, et c’est sûr que l’absence de revenus publicitaires, actuellement, alors qu’il n’y a pas vraiment d’absence de lecteurs, si on veut, bien ça pose un enjeu très sérieux sur lequel je crois, on va devoir se pencher.»

Couillard ouvert à «l’adoption rapide» d’un projet de loi privé

À son tour, le premier ministre Philippe Couillard a invité les dirigeants de La Presse à s’adresser aux partis d’opposition, afin d’assurer «l’adoption rapide» du projet de loi privé qui sera nécessaire pour apporter les changements proposés à la gouvernance du quotidien.

«Je crois que c’est positif, dans le sens qu’il n’y a pas d’inquiétude sur l’avenir du journal avec cette proposition, a dit M. Couillard. Cependant, ça nécessite un changement législatif pour lequel la collaboration des partis d’opposition sera nécessaire.»

«J’attends les détails, je vais rencontrer des gens de La Presse demain qui vont m’exposer les détails du plan et du projet, on en discutera avec les collègues, mais il est trop tôt pour prendre une décision», a indiqué à ce sujet le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

«Du jour au lendemain, de voir La Presse devenir un OSBL avec du financement caritatif, philanthrope, si on peut le dire ainsi, c’est un modèle qui est complètement différent. On l’évaluera quand ce sera mis en place», a réagi le leader parlementaire de la CAQ, François Bonnardel.

«À première vue, ce n’est pas inintéressant d’essayer des nouveaux modèles d’affaires dans le monde des médias, parce que de toute évidence le modèle actuel a du plomb dans l’aile», a indiqué le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Aide gouvernementale

À l’instar de son chef, la ministre et ex-journaliste Christine St-Pierre a souligné l’importance, pour les citoyens, de pouvoir s’informer auprès de plusieurs sources d’information. « Auprès de vrais journalistes, de médias qui sont reconnus officiellement», a-t-elle précisé.

Mme St-Pierre estime elle aussi qu’une réflexion sur le financement public des médias s’impose, ici comme ailleurs.

«La question se pose souvent. On va regarder qu’est-ce qui peut être fait», a indiqué Mme St-Pierre.

«Je pense que les gouvernements auront à se pencher sur la situation des médias écrits. C’est une situation qui est extrêmement grave. Les médias écrits sont en crise», a indiqué dans le même sens le député caquiste de Granby, François Bonnardel.

Dans son dernier budget, le gouvernement Couillard a accordé une aide de près de 65 millions $ pour aider certains médias écrits à effectuer le virage numérique.