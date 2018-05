Plus de cyclovias à Montréal

La Ville de Montréal augmente le nombre de cyclovias dans ses rues cette année, et double le financement accordé à l’évènement, qui passe à 70 000 $.

La voie Camillien-Houde sera fermée six fois à la circulation automobile en matinée, soit les dimanches 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 19 août, 16 septembre et 7 octobre. Trois cyclovias seront réservées aux sportifs, et trois autres seront récréatives.

Dans le Sud-Ouest, les piétons, cyclistes et autres sportifs pourront déambuler sur le boulevard Monk les dimanches matins 17 juin, 15 juillet, 19 août et 16 septembre.

Originaire de Bogota en Colombie, une cyclovia consiste à fermer pendant quelques heures une rue aux voitures pour favoriser les transports actifs et l’activité physique.

La mairesse de Montréal Valérie Plante espère que davantage d’arrondissements présenteront l’année prochaine des demandes pour accueillir des cyclovias dans leurs rues.