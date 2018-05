Plus d’infirmières bachelières, moins de décès

Si le réseau de santé du Québec comptait plus de 80 % d’infirmières détenant un baccalauréat plutôt qu’un diplôme d’études collégiales, le risque de mortalité des patients baisserait de façon significative.

L’étudiante à la maîtrise de l’Université de Sherbrooke Li-Anne Audet a compilé 124 832 cas d’hospitalisation et arrive à la conclusion que lorsque plus de 80 % du personnel infirmier possède un bac et est de garde durant un quart de travail donné, le risque qu’un patient meure à l’hôpital diminue de 2 %.

Ce risque baisserait même de 18,6 % advenant le cas où 10 quarts de travail successifs seraient assurés par 80 % de bachelières.

Actuellement, la proportion d’infirmières formées à l’université, au Québec, est de 41,2 %.