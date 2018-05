Power Corporation abandonne «La Presse»

Power Corporation abandonne le quotidien «La Presse» qui devient un organisme à but non lucratif.

La société de gestion de portefeuille va investir 50 millions de dollars et ensuite se retirer. Elle n'aura ensuite plus de lien avec le quotidien. Pour ce faire, elle devra abroger une loi privée datant de 1967.

«La Presse» devient ainsi un «bien public d'utilité sociale». André Desmarais affirme que c'est la décision responsable à prendre «dans les circonstances» tout en soulignant que plusieurs acheteurs étaient intéressés à racheter le quotidien.

«Nous n'aurons désormais aucun rôle à jouer dans la gestion de l'entreprise», vient de dire André Desmarais aux employés de «La Presse» rencontrés mardi au Palais des congrès.

Sans donner de date précise sur la mise en place de sa nouvelle structure, la direction de «La Presse» assure que ce sera fait «dans les meilleurs délais».

«Tout profit éventuellement généré par les opérations, toute aide gouvernementale et tout argent recueilli auprès de donateurs seront consacrés aux opérations de La Presse dans le but ultime de produire une information de qualité, la plus accessible possible», peut-on lire dans le communiqué publié après la rencontre.

Cette nouvelle vient chambouler le paysage médiatique puisque «La Presse» appartenait à Power Corporation depuis 1967.

Qu'un média d'envergure nationale devienne un organisme à but non lucratif est un fait plutôt rare. Pour le moment, seuls des plus petits médias, en région ou communautaires par exemple, ont le titre d'OBNL.