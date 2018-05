Saint-Jean-de-Cherbourg exige la destruction d'une école abandonnée

La petite municipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg au Bas-Saint-Laurent demande à la commission scolaire des Monts-et-Marées de détruire l'école abandonnée située en plein coeur du village.

L'état de délabrement est tel qu'il n'y a rien d'autres à faire, selon la mairesse.

Le bâtiment est complètement abandonné depuis 2013 lorsque le bureau municipal et le bureau de poste ont déménagé. Les activités scolaires de l'École Albert-Morin ont définitivement été abandonnées en 2009.

Propriété de la commission scolaire, l'immeuble est dans un état de vétusté avancé. Certaines fenêtres sont fissurées, d'autres placardées, et la peinture est fortement écaillée à l'extérieur. Selon la mairesse de Saint-Jean-de-Cherbourg, Francine Ouellet-Leclerc, l'eau s'infiltre par le toit et il pourrait y avoir de la moisissure et des champignons.

La municipalité de 200 résidents veut revitaliser le centre de son village pour attirer de nouveaux résidents. Le centre communautaire est d'ailleurs en train d'être rénové. La destruction de l'ancienne école est nécessaire pour parvenir à la revitalisation.

«On veut que la commission scolaire prenne ses responsabilités de venir et de démolir parce qu'on veut revitaliser le village et ici ça commence par la vue. La fierté d'un village, ça commence par sa beauté, son décor. Nous, on a les monts Chic-Choc, le paysage est super, mais il y a ça», a expliqué la mairesse en parlant du vieux bâtiment.

La question de sécurité est aussi un enjeu avec la présence du bâtiment vétuste. Des jeunes ont tenté de pénétrer à l'intérieur au cours des derniers mois.

La lenteur de l'avancement du dossier exaspère plusieurs citoyens rencontrés par TVA Nouvelles qui espèrent une démolition rapide.

Pas d'argent pour l'instant

Pour le moment, la commission scolaire des Monts-et-Marées n'a pas l'argent nécessaire pour la destruction de l'ancienne école à Saint-Jean-de-Cherbourg. Il pourrait être coûteux de démolir cette école en raison de son état, mais on ignore le montant pour l'instant.

La présidente, Céline Lefrançois, assure que le dossier chemine. Des demandes d'allocations seront faites auprès du ministère de l'Éducation prochainement, car une nouvelle mesure liée à la destruction des bâtiments abandonnés excédentaires a été mise en place.

La commission scolaire ne pouvait agir avant faute d'argent.

«Avec les coupes, on ne pouvait pas utiliser les budgets réguliers pour démolir une école, a expliqué Mme Lefrançois. On est conscient que ce n'est vraiment pas beau dans le village.»