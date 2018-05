Sinorama veut rassurer ses clients

L’entreprise Vacances Sinorama a tenu à rassurer ses clients, mardi, après la publication récente d’un reportage de «La Presse» sur les finances du voyagiste.

Le quotidien affirmait que l’entreprise avait un manque à gagner de 11 millions de dollars dans ses coffres à la fin de 2017.

«Le journaliste a fait du copier-coller en parlant d’une société apparentée et sans avoir accès aux états financiers de Vacances Sinorama», a expliqué Claude Landry, vice-président de Vacances Sinorama, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le journaliste de «La Presse» a utilisé les états financiers de Sinorama Corporation, une compagnie américaine apparentée à Vacances Sinorama, mais qui ne vend pas de voyages aux Québécois.

«N'ayant pas pu consulter nos états financiers [car Vacances Sinorama est une entreprise privée, donc non inscrite à la bourse], les affirmations du journaliste ne sont que pures spéculations basées sur l'interprétation qu'il fait des résultats d'une société apparentée», a poursuivi le vice-président de Vacances Sinorama.

«Les états financiers à la fin de 2017 démontrent un fonds de roulement positif de 2 millions de dollars ainsi qu’un surplus dans les comptes clients et les comptes fournisseurs», a-t-il ajouté.

Selon M. Landry, «tous les voyageurs vont faire leur voyage et ce voyage sera mémorable. Il n’y a aucun risque que les voyages ne s’effectuent pas», a-t-il conclu.

Par voie de communiqué, le voyagiste a assuré que «Vacances Sinorama Inc. est solvable et en mesure de remplir toutes ses obligations à l'égard de ses nombreux clients actuels et futurs».

Guylaine Tremblay rassurée

La comédienne Guylaine Tremblay, porte-parole du voyagiste depuis l’automne dernier, s’est dite satisfaite des explications données par Vacances Sinorama.

«Par respect pour le public qui me suit depuis tant d'années, je trouvais essentiel de m'assurer que les clients actuels et futurs soient toujours bien servis par Vacances Sinorama. Ma rencontre avec la haute direction de l'entreprise, lundi soir, m'a pleinement rassurée», a soutenu la populaire comédienne.

«Avant d'accepter d'être la porte-parole de cette entreprise, j'ai voulu tester les produits offerts et mon voyage en Chine m'a convaincu de son professionnalisme. J'ai même pu faire un autre voyage en Chine et un en Thaïlande après la signature de mon entente. Je voulais connaître par moi-même la valeur ajoutée pour les clients de cette entreprise. Mon expérience a été très concluante», a ajouté Guylaine Tremblay.