Une campagne pour un pont sur la rivière Saguenay suscite peu d'intérêt

La campagne de sociofinancement mise en place afin de faire la promotion de la construction d'un pont enjambant la rivière Saguenay et du prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord ne lève pas.

Les organisateurs de la campagne lancée sur le site Onedollargift espéraient amasser 100 000 $ en 75 jours pour faire la promotion du projet. Or, deux mois plus tard, ils ont seulement recueilli 3000 $.

L'organisme derrière cette campagne, ID Manicouagan, reconnait ne pas avoir consacré toute son énergie à cette campagne. «On a pas pu mettre autant de temps à ce stade-ci sur cette campagne-là puisqu'on est en attente de beaucoup de chose du ministère des Transports. Entre l'autre l'annonce du bureau de projet (sur le pont du Saguenay), sa composition, son mandat et son échéancier», a expliqué Karine Otis, directrice associée au développement industriel chez ID Manicouagan.

L'organisme rappelle que le but de cette levée de fonds est de mobiliser la population sur le désenclavement de la Côte-Nord et de faire pression sur le gouvernement pour le réaliser. Les sommes serviront, par exemple, à trouver des solutions pour réussir la transition entre les traversiers et l'éventuel pont de Tadoussac.