Une deuxième vie pour les murets de la Formule E

Après l’épisode fortement critiqué de la Formule E à Montréal, la mairesse Valérie Plante avait promis aux contribuables que les fameux murets payés plus de 7 millions auraient une deuxième vie. Voilà qu’on apprend que le comité exécutif de la Ville approuvera mercredi un projet d’entente visant à en louer près de 400 pour le sommet du G7, à La Malbaie.

La Ville de Montréal louera à la Sûreté du Québec, entre le 15 mai et le 30 juin 2018, 375 sections de glissières en béton et 375 sections de clôtures métalliques qui seront utilisées pour ériger une partie du périmètre de sécurité, pour un montant de 120 000$ (avant taxes).

Capture d'écran TVA Nouvelles

«La Sûrété du Québec (SQ) a été mandatée par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) pour s'occuper de la logistique en ce qui concerne la sécurité du site, ainsi que de la logistique en découlant. La SQ a donc communiqué avec la Ville de Montréal - arrondissement de Ville-Marie – afin d'évaluer la possibilité de louer environ 1,5 km de barrières en béton et clôtures métalliques qui avaient été fabriquées et utilisées pour la course automobile de Formule E à l'été 2017. Il s’agit d’une occasion de donner une deuxième vie aux équipements acquis par la Ville dans le cadre de la course de la Formule E et d’optimiser ainsi les investissements publics», peut-on lire dans les documents de la Ville.

Rappelons que l'événement de course de Formule E a été annulé pour cette année par l'administration Plante, qui craignait un autre fiasco financier.