Best Buy change de logo

Le magasin spécialisé en électronique Best Buy a dévoilé mercredi son tout nouveau logo, le premier changement du genre en trente ans.

Le géant du commerce de détail voulait le rendre plus «moderne» et plus facile à lire «plus spécialement dans le monde numérique d’aujourd’hui», rapporte CNN Money.

«Le logo mis à jour est fidèle à notre héritage, mais il est vraiment épuré», a déclaré le directeur du marketing de Best Buy, Whit Alexander, dans un communiqué.

Le logo remanié de Best Buy comporte toujours une étiquette jaune, mais les mots «Best Buy» ont été retirés de l'étiquette maintenant plus petite.

Le nouveau logo est déjà utilisé sur le site web américain Best Buy et sur le compte Twitter de l’entreprise.