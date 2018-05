Les analystes de «La Joute» ont partagé leur inquiétude, mercredi, quant aux conclusions de la vérificatrice générale du Québec concernant les délais d’attente pour les patients souffrant d’un cancer.

«T’as un cancer, comprends-tu? On t’a diagnostiqué un cancer! Tu dois être opéré! La cible du gouvernement, c’est que tu du dois être opéré 9 fois sur 10 en dedans d’un mois, explique Bernard Drainville. Ben y’a environ 40 % des patients qui attendent une opération pour un cancer qui ne sont pas opéré en dedans d’un mois.»

«Ça, c’est choquant et épeurant», s’exclame alors Luc Lavoie.

«Quand t’as un cancer, ça presse, renchérit Bernard Drainville. Là, t’en as 4 sur 10 qui dépassent un mois d’attente avant d’être opérés pour un cancer.»

«On sait que le cancer fait son œuvre parfois très rapidement, rappelle le jouteur Lavoie. Et vraiment, la personne qui attend, qui attend et qui attend, ce n’est pas de nature à combattre la maladie. Elle doit devenir immensément angoissée et anxieuse. Il faut régler ce problème-là, vite.»

Régine Laurent évoque également un rapport déjà publié dans lequel on mentionnait que le délai d’attente pour un diagnostic, pour les patients chez qui on soupçonne un cancer, peut parfois atteindre «deux et trois mois».

«Tout ça, ça s’ajoute, ce n’est pas dans le rapport de la vérificatrice aujourd’hui, mais il faut en tenir compte aussi pour ceux atteints d’un cancer», souligne l’ex-présidente de la FIQ.