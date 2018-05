La communauté chinoise furieuse contre une toilette

Les résidents et commerçants du quartier chinois sont furieux contre la ville de Montréal qui a décidé d’installer une toilette publique autonettoyante à l’intérieur de la Place Sun Yat-Sen.

La métropole a fait l’acquisition de 12 toilettes extérieures au prix de 3 millions $ l’année dernière. Une d’entre elles est présentement en construction à la Place Sun-Yat-Sen, située au cœur du quartier chinois, sans même que la Ville ait consulté les résidents et commerçants locaux.

«Personne dans "Chinatown" ne veut voir ces toilettes-là, ce n’est pas une bonne idée d’avoir ça ici», a exprimé Fonta Chian, propriétaire d’une boutique en forme de maison traditionnelle chinoise située sur la Place Sun-Yat-Sen.

«Tous les touristes prennent des photos de ma boutique et de la Place, ça va faire bizarre avec l’immense toilette laide devant le magasin et l’odeur qui va éloigner les gens. La ville aurait dû demander l’opinion de notre quartier avant de la construire», a-t-elle ajouté.

«Manque total de respect»

La Place Sun-Yat-Sen a été nommée en l’honneur du premier président de la République de Chine qui portait le même nom.

«C’est un manque total de respect, personne dans la communauté chinoise ne veut cette toilette dans un endroit aussi important, c’est irrespectueux», a affirmé furieusement Timothy Chiu Man Chan, directeur du Congrès national des Chinois canadiens.

«La ville est en train de tuer le cœur de notre quartier avec une toilette. On fête le Nouvel An chinois ici, on fait des festivals, des fêtes et la toilette gâche tout ça. La Ville ne nous aide pas à développer notre culture dans le respect», a-t-il soutenu.

Les résidents et commerçants rencontrés par le «24 Heures» souhaitent obtenir une toilette publique dans le quartier chinois, mais ils demandent aux élus de la métropole de revoir l’emplacement de cette dernière avec eux.

Valérie Plante réagit

Questionnée sur cet enjeu durant une conférence de presse cette semaine, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi une toilette a été installée au cœur de la Place Sun Yat-Sen.

«Je ne peux pas répondre spécifiquement à cette question [...], mais ce que je peux vous dire, c’est qu’on a eu beaucoup de demandes pour installer ces toilettes à Montréal», a-t-elle mentionné.

Chacune des 12 toilettes de Montréal vaut plus de 250 000 $. Trois s'entre elles devraient être fonctionnelle d’ici la fin du mois de mai.