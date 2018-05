La sécurité des avions American Airlines remise en cause

Le ministère américain des Transports va examiner les contrôles des opérations de maintenance des avions d'American Airlines réalisés par le régulateur fédéral du secteur aérien, la FAA, selon un document interne consulté mercredi par l'AFP.

Les bureaux de l'inspecteur général du ministère des Transports (DoT) vont examiner les plaintes reçues sur la ligne d'écoute de la FAA au sujet de la maintenance des appareils d'American et de ceux d'Allegiant Air, une compagnie low-cost.

Ils vont s'attarder sur la façon dont la FAA, qui dépend du ministère des Transports, a traité ces plaintes, dont certaines font état notamment d'insuffisances dans le maintien des avions composant la flotte d'Allegiant, a détaillé le ministère.

Cette décision fait suite à un reportage diffusé le mois dernier dans l'émission d'enquêtes «60 Minutes», critiquant la sécurité chez Allegiant. L'enquête ne mentionnait pas American Airlines.

«Nous accueillons favorablement l'examen du système de contrôle de la FAA, qui est conçu pour identifier les risques potentiels (liés à la sécurité, NDLR) avant que ceux-ci ne deviennent des problèmes graves et de s'assurer que des mesures pour corriger les défaillances sont prises», a réagi la FAA dans une déclaration à l'AFP.

American Airlines a pour sa part indiqué que la sécurité était sa «priorité».

«Nous maintenons nos pratiques en matière de sécurité. Notre équipe est en train de travailler pour comprendre pourquoi nous faisons partie de l'enquête», a déclaré Ross Feinstein, un porte-parole.

La première compagnie aérienne américaine rappelle avoir transporté plus de 200 millions de passagers l'an dernier et opéré plus de 2,2 millions de vols.

De nombreux élus américains avaient appelé à une enquête de l'OIG sur Allegiant après la diffusion du reportage.