Le hip-hop pour vaincre sa timidité

Un vétéran du hip-hop québécois se dit particulièrement fier d’avoir pu aider plus de 700 jeunes avec son art dans la dernière année.

Le rappeur Dramatik est l’un des trois artistes vedettes, avec la slameuse Queen Ka et le musicien Patrice Michaud, ayant participé à la quatrième édition du programme éducatif de la fondation de la Place des Arts agissant notamment comme introduction aux arts de la scène pour 2300 adolescents de la métropole.

Cette opportunité de connecter avec tous ces jeunes venus d'écoles et milieux différents par l’entremise de la musique vient toucher une corde particulièrement sensible pour l’artiste.

«Quand j’étais plus jeune, j’étais vraiment timide et les exposés oraux n’étaient pas évidents», a raconté l’homme atteint de bégaiement qui est notamment connu comme étant l’un des membres du populaire groupe de hip-hop Muzion fondé en 1996.

«Au fur et à mesure que je faisais des spectacles et du "freestyle" dans les cours d’école, je me suis fait reconnaître par mes pairs et c’est à force d’avoir de la reconnaissance que j’ai pu bâtir une certaine confiance», a poursuivi l’artiste qui a eu une enfance difficile, en partie passée en foyer d’accueil qu’il décrit comme rempli d’instabilité émotionnelle.

«Quand je vois ces enfants-là, je me vois moi avant, a ajouté Dramatik. Travailler avec eux, ça m’aide à réparer le passé.»

Art et adolescence

L’artiste hip-hop précise cependant que le rap n’est pas le seul art qui peut aider un adolescent de façon éducative et personnelle.

«Que ce soit du rap, de la peinture ou de la poterie, tout le monde doit trouver la raison pour laquelle ils sont nés, a expliqué l’homme qui agit comme enseignant de rap pour les nombreuses classes qu’il a d’abord rencontré en personne et ensuite invité à un spectacle exclusif. L’important c’est de se trouver quelque chose.»

Le projet éducatif se terminera notamment avec un évènement de style «block party» ouvert à tous se déroulant ce samedi dès 13 h à l’espace culturel Georges-Émile-Lapalme durant lequel certains élèves performeront en compagnie du rappeur et d’autres artistes du milieu.

Une exposition centrée autour du projet de Patrice Michaud sera aussi présentée à la salle d’exposition de la Place des Arts jusqu’au 1er juillet, tandis que l’artiste Queen Ka tiendra un marathon de slam le 26 mai prochain avec les participants de son propre projet.