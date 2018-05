Les abrasifs auraient abimé la chaussée du pont Pierre-Laporte

Les produits abrasifs utilisés depuis quelques années pour déglacer la chaussée du pont Pierre-Laporte seraient l’une des principales causes de sa détérioration prématurée, selon ce qu’a appris le Journal.

Mercredi, le Journal rapportait l’état lamentable de la chaussée, seulement quatre ans après des travaux qui portaient entre autres sur la réparation de la dalle et de la chaussée au coût de 10,2 millions $.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) indiquait qu’il s’agissait «d’un comportement inattendu» de la membrane appliquée.

Or, selon une source au fait du dossier, le MTQ est au courant de la situation problématique. Le MTQ doit utiliser, lorsqu’il fait très froid en hiver, un abrasif composé de gravier qui a l’effet «d’un papier sablé rude, qui frotte tout l’hiver».

«Ça fait 6 ou 7 ans que le MTQ emploie cet abrasif et tout le monde le sait (que c’est problématique), mais personne ne peut le crier fort», indique cette source.

Le porte-parole au MTQ, Guillaume Paradis, confirme que l’hiver en bas de – 20 degrés Celsius du gravier est utilisé sur le pont. Le reste du temps, ce sont les mêmes fondants que pour tous axes routiers qui sont utilisés, soient des sels abrasifs.

Problème de structure

Par ailleurs, notre source souligne que le pont Pierre-Laporte est conçu pour supporter 50 millimètres d’épaisseur de pavage. Toutefois, la membrane actuellement utilisée est conçue pour être appliquée avec une épaisseur de 65 millimètres d’asphalte.

La ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, se défend en précisant que les travaux d’asphaltage et de réparations de la dalle représentent des coûts de 2,7M$, sur la facture totale. Elle reconnaît toutefois que la situation est problématique.

«Les correctifs seront apportés dès cet été et les travaux seront exécutés au plus tard le 15 octobre prochain. On prend ça très au sérieux», lance-t-elle, ajoutant au passage que l’entrepreneur, la firme Stellaire Construction, a respecté en tout point les critères sur le devis, en 2014.

«C’était suggéré d’utiliser cette membrane, qui a fait ses preuves ailleurs», lance-t-elle, ajoutant que la membrane utilisée lors des travaux, cet été, sera plus performante.

Benoît Charrette, député à la Coalition Avenir Québec et porte-parole en matière de transports dénonce la situation. «Le MTQ n’a plus l’expertise et les forces nécessaires pour bien évaluer tous ses chantiers et ça donne les résultats que l’on connaît», observe-t-il.

- Avec la collaboration de Marc-André Gagnon