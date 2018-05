Les consultations publiques du projet Le Phare se tiendront d'ici l'été

Les consultations publiques sur le projet Le Phare de 65 étages se tiendront d'ici quelques semaines, a promis le maire de Québec.

«D'ici l'été, ça va être fait. Il faut que ça finisse», a soutenu Régis Labeaume, mercredi, lorsque questionné sur les prochaines étapes à venir dans le dossier de la tour qui est dans les cartons depuis plusieurs années.

La Ville ne tient généralement pas de consultation après la Saint-Jean-Baptiste «pour s'assurer que le plus de gens possible puissent y participer», a indiqué la porte-parole de la Ville Marjorie Potvin.

Le maire a affirmé que la Ville «achève» l'étude de circulation. «Ça devrait venir bientôt.»

«Avec le tramway et la station souterraine, on a de gros plans pour [le boulevard] Hochelaga. Hochelaga va changer. Ensuite il y a aussi le fait que si le Phare se fait, il va y avoir un pôle d'échanges pour les autobus connecté sur notre station souterraine de tramway. C'était les derniers éléments qui manquaient.»

Le projet du Groupe Dallaire est actuellement toujours en analyse à la Commission d'urbanisme, a indiqué le maire. «On me dit que ça va bien. On attend que la Commission d'urbanisme ait sanctionné. Et quand elle sera d'accord avec ce que fait le promoteur, on va enclencher l'agenda d'information. Et on va vous donner toutes les questions sur la circulation.»

C'est la Commission qui est chargée d'octroyer le permis pour la construction de l'édifice, puisque celui-ci est situé dans un secteur touché par un programme particulier d'urbanisme, sur le plateau Sainte-Foy.

Le projet est en parallèle étudié par le service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement, division des projets majeurs, qui «suit l'état d'avancement des projets majeurs avec les promoteurs», a expliqué Mme Potvin.