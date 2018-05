Les étudiants de l'UQTR craignent pour leur diplôme

Si le lock-out des professeurs perdure encore 9 jours, Gabrielle et ses camarades de classe ne pourront recevoir leur diplôme et par conséquent, pratiquer le métier de sage-femme dès cet été.

« J’allais recevoir mon diplôme dans quelques semaines. J'ai même une offre d’emploi en poche. On m’avait attribué une clientèle, tout était prêt », lance avec déception Gabrielle Filiou-Chénier

Les professeurs ont jusqu’au 18 mai pour inscrire les notes et permettre la diplomation. Passé ce délai, les finissantes ne pourront pas travailler lors de la saison estivale.

« C’est un domaine déjà en pénurie de personnel. On attendait leur arrivée », poursuit Mounia Amine la présidente du Regroupement les Sages-femmes du Québec (RSFQ)

Il n'y a pas que les finissants qui risquent d'écoper. Les stages de fin de sessions sont aussi sur la glace.

« Ce sont des stages de 14 semaines. Il y en a d’autres à l'automne et l'hiver prochain. Plus on prend du retard, plus l'impact est important et ça pourrait même influencer la diplomation dans 4 ans. Je crois que la direction n’a pas réfléchi à l’impact sur les 14 000 étudiants au moment de déclencher le lock-out », opine la directrice du programme à l’UQTR, Lucie Hamelin.

La ministre surveille de près

La ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, commence elle aussi à taper du pied.

« Ce n'est pas le premier conflit de travail dans les universités. Il y en a depuis toujours, mais celui-là particulièrement crée un certain nombre de tensions de la façon dont ça se passe. »

Tout comme les 445 professeurs en lock-out, elle souhaite un règlement rapide. Le gouvernement pourrait-il adopter une loi spéciale?

« On n’est pas rendu là, mais vous connaissez autant que moi les mesures qui sont à notre portée pour dénouer l’impasse », a-t-elle lancé ce matin devant les journalistes de l’Assemblée nationale.

Comme ce fut le cas tout au long du conflit, la direction de L'UQTR a décliné notre demande d'entrevue.