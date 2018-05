Les parents atterrés par la mortalité des jeunes sur les routes

Des parents de jeunes décédés sur les routes du Québec l’an dernier sont atterrés par le nombre d’accidents mortels impliquant des conducteurs de 15 à 24 ans, qui a bondi, et demandent au gouvernement d’agir.

«Le message n’est pas entendu, c’est évident», soupire Hélène Charlebois, dont le fils, Clément Elieff, 18 ans, est décédé lors d’une course de rue à Saint-Esprit, dans Lanaudière, en février 2017.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a annoncé mardi une hausse de 63 % des décès chez les jeunes sur les routes du Québec en 2017, une statistique «préoccupante» pour l’organisme et le ministre des Transports, malgré une diminution du nombre d’accidentés global.

Pour le père de Clément, André Elieff, la solution passe par davantage de campagnes de sensibilisation, surtout auprès des jeunes hommes.

«À cet âge-là, ils ont la testostérone dans le tapis. Il faut qu’ils comprennent que la vie ce n’est pas un jeu vidéo, ce n’est pas [les films] Fast and Furious», lance-t-il.

Les deux adultes estiment que plus de publicité à la radio ou sur le bord des autoroutes aurait plus d’impact que des mesures restrictives.

«La SAAQ pourrait montrer toutes ces croix sur le bord des routes où des jeunes sont décédés», croit Hélène Charlebois en parlant de celle dressée pour son fils en bordure de l’autoroute 25.

Le pot inquiète

Les parents de Clément Elieff se disent inquiets aussi de la légalisation imminente de la marijuana qui aura un effet «désastreux» chez les jeunes conducteurs.

«Ça va contre tout ce qu’on leur enseigne», regrette André Elieff, Il dit voir souvent des jeunes sentant le pot arriver aux formations qu’il donne en santé et sécurité.

La SAAQ et le ministère admettent aussi être inquiets des impacts potentiels de la légalisation du cannabis sur le bilan routier.

«Je ne peux prédire l’avenir, mais oui, c’est préoccupant », a affirmé le ministre des Transports, André Fortin, mardi.

Pour parvenir à circonscrire les effets de la légalisation du pot sur les routes, le ministre compte sur la présence de policiers formés pour identifier les conducteurs fautifs. Il espère aussi beaucoup d’une technologie de détection actuellement développée par le fédéral, toujours en attente d’homologation.

Téléphone au volant

Le père d’un jeune qui s’est tué en répondant à un texto au volant se dit quant à lui attristé de voir d’autres jeunes mourir comme son fils parce qu’ils consultaient leur téléphone.

«Ça me fait énormément de peine de voir tous ces jeunes se tuer, il y a quelque chose à faire. C’est épouvantable, à cause de leur téléphone, ils ne regardent même plus la route», laisse tomber Jacques Hervieux, père de Gaël Hervieux, qui a perdu la vie après avoir heurté de plein fouet un camion-remorque sur la route 122 près de Victoriaville en juin 2017.

Même si le rapport du coroner n’a pas encore été dévoilé, M. Hervieux croit que son fils textait au volant lors de l’impact.

Il pense qu’il n’y a pas de solution unique pour tenter de diminuer le nombre de décès de jeunes sur les routes.

«Peut-être qu’il faudrait être plus sévères pour les textos au volant et criminaliser ça comme l’alcool au volant ?», se demande-t-il.

Des solutions

«Des mesures comme l’implantation d’un couvre-feu et la limitation du nombre de passagers amélioreront le bilan routier», a suggéré le ministre Fortin estimant que le renouveau du Code de la sécurité routière annoncé par le gouvernement pourra permettre d’atteindre cet objectif.

Les accidents impliquant des 15-24 ans au Québec

Nombre de décès

2012: 103

2013: 79

2014: 63

2015: 55

2016: 46

2017: 75

*Un décès sur quatre survient entre minuit et 4 h

*La vitesse et la conduite imprudente causent 32,8 % des accidents mortels chez les jeunes

Source: SAAQ