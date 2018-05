Michelle Blanc en «discussion sérieuse» avec le PQ

Michelle Blanc pourrait bien se présenter aux prochaines élections provinciales.

La spécialiste du numérique confirme être en «discussion sérieuse» avec le Parti québécois pour être candidate dans les circonscriptions de Bertrand ou de Mercier.

Mme @MichelleBlanc sera une addition exceptionnelle à l’équipe du Parti Québécois. Sa compétence et son expérience sur les dossiers du numérique sont précieuses, son énergie et sa fougue sont contagieuses. #polqc https://t.co/cd4SAt4byJ — Jean-François Lisée (@JFLisee) May 9, 2018

«Je dois encore rencontrer les ''instances'' locales et me faire une tête et obtenir l'accord de mon amour», a-t-elle toutefois précisé, dans un tweet publié mercredi matin.

Je confirme être en discussion sérieuse avec le @partiquebecois pour être candidate à la prochaine élection dans les comtés de Bertrand ou de Mercier. Je dois encore rencontrer les "instances" locales et me faire une tête et obtenir l'accord de mon amour... — Michelle Blanc M.Sc. (@MichelleBlanc) May 9, 2018

Le chef du PQ Jean-François Lisée a réagi avec enthousiasme à cette publication, rétorquant sur le même réseau social que Mme Blanc «sera une addition exceptionnelle à l'équipe».

«Sa compétence et son expérience sur les dossiers du numérique sont précieuses, son énergie et sa fougue sont contagieuses», a poursuivi M. Lisée.

Blogueuse bien connue, auteure et conférencière, Michelle Blanc est notamment très impliquée dans la défense des droits LGBT.