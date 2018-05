Musique, humour et pique-nique pour le 2e Mile Ex End

Pour sa seconde édition, le jeune festival de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie s’étalera sur trois week-ends plutôt qu’un seul.

L’évènement Mile Ex End Montréal qui se déroule en septembre sous le viaduc Rosemont-Van Horne revient avec deux jours de musique et y ajoute cette fois-ci une journée consacrée à l’humour et une célébration de fin d’été centrée sur la nourriture et les activités familiales.

«L’espace a fait ses preuves l’an passé. Le rapport entre la musique et l’environnement va être encore plus magnifié, explique Claude Larivée, l’un des producteurs de l’évènement dont la majorité de la programmation a été dévoilée mercredi matin. Ça nous a donné de nouvelles idées adaptées à l’espace. »

Quatre jours

Le 1er et 2 septembre prochains mettra notamment en vedette la formation indie rock Broken Social Scene et le groupe folk The Barr Brothers.

Les groupes et artistes montréalais Rhye, Tire le coyote, Heartstreet, Helena Deland et Pierre Kwenders prendront aussi part aux deux jours tout en musique.

M. Larrivée précise qu’ils dévoileront plus d’artistes participants au courant de l’été.

L’évènement du 8 septembre comptera sur la participation d’une trentaine d’humoristes, dont Virginie Fortin, Mehdi Bousaidan, Guillaume Wagner, Eddy King, Rosalie Vaillancourt, Julien Lacroix et le duo Sèxe Illégal.

Le festival se terminera le 15 septembre avec une fête de style Oktoberfest.

«Ça va être une fin de semaine de bonne bouffe, de bonne bière, de bon et toutes sortes de divertissements», résume M. Larivée.