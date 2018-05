Nouvelle initiative pour retrouver Ariel

Près de deux mois après la disparition du petit Ariel Jeffrey Kouakou à Montréal, le Réseau Enfants-Retour tente une nouvelle initiative pour retrouver le garçon de 10 ans.

Les policiers privilégient la thèse de la noyade accidentelle tandis que la famille, elle, croit que l'enfant aurait été enlevé. Les proches d'Ariel refusent de baisser les bras et demandent à la population de continuer de garder l'oeil ouvert.

Enfants-Retour, avec la collaboration de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, a mis en place une campagne d'affichage puisque c'est dans ce secteur que le petit a été vu pour la dernière fois, le 12 mars dernier.

On retrouvera donc d'imposants panneaux jaunes avec la photo du garçon et la mention «Ariel où es-tu?». Sur l'affiche, on retrouve également les numéros d'Info-Crime Montréal ainsi que du Réseau Enfants-Retour.

«La Ville a également imprimé plusieurs petits feuillets qui vont être disponibles à l'intérieur de leurs installations. Tous ceux qui vont visiter la mairie, les installations de la Ville, vont se faire rappeler qu'Ariel manque toujours à l'appel et qu'on a toujours besoin de cette information pertinente qui fera en sorte qu'on le ramènera à la maison», explique Pina Arcamone, directrice générale d'Enfants-Retour.

Enfants-Retour précise qu'il y a déjà eu de l'affichage après la disparition d'Ariel, mais que chaque fois qu'il y a de telles initiatives, de nouvelles personnes se manifestent.

Ariel Jeffrey Kouakou, 10 ans, mesure 1m40, pèse 40 kg, a les yeux et les cheveux noirs. Il portait un manteau noir et des souliers de soccer jaunes.