Rapport-choc: l’éolien a coûté 2,5 milliards $ en 8 ans

L’aventure éolienne et les autres énergies alternatives au Québec ont coûté 2,5 milliards $ aux contribuables en 8 ans, révèle la vérificatrice générale dans un rapport-choc.

«L’approvisionnement par de l’électricité postpatrimoniale, qui découle principalement de décrets gouvernementaux [...] a eu un effet à la hausse estimé à 2,5 milliards $ sur les coûts d’approvisionnement d’Hydro-Québec entre 2009 et 2016», note Guylaine Leclerc dans son rapport printanier. En 2016 seulement, la perte est évaluée à 730 millions $.

Évidemment, ce n’est pas Hydro-Québec qui a assumé ce coût: «le montant a été récupéré dans les tarifs d’électricité» payés par les Québécois.

Comment expliquer ce trou qui s’est gonflé d’année en année? De 2003 à 2014, les gouvernements Charest et Marois ont adopté successivement plusieurs décrets visant l’approvisionnement d’Hydro-Québec par des blocs d’énergie comme l’éolien, la biomasse, les minicentrales ainsi que la centrale de TransCanada Énergie.

Ces contrats sont prioritaires : c’est-à-dire qu’Hydro-Québec doit acheter cette énergie avant d’utiliser celle produite par les grands barrages de la Baie-James et de la Côte-Nord, beaucoup moins coûteuse.

«Il en résulte que le distributeur s’approvisionne prioritairement à un coût unitaire moyen plus élevé de 8,9 cents par kWh pour l’électricité postpatrimoniale, par rapport à 2,67 cents le kWh pour l’électricité patrimoniale», souligne Mme Leclerc. Une bonne partie de cette énergie provient des parcs éoliens.

La situation va se poursuivre dans les prochaines années. Pendant qu’Hydro-Québec doit ouvrir les vannes de ses barrages parce que ses réservoirs sont pleins, elle continuera d’acheter de l’énergie coûteuse. La VG note qu’Hydro-Québec prévoit des surplus énergétiques annuels oscillant entre 9,3 et 13,3 TWh au cours des 10 prochaines années.

«Il est prévu que la situation observée pour les années 2015 et 2016, alors que le distributeur ne prenait pas livraison d’une quantité importante du volume d’Électricité patrimoniale, se prolongera sur plusieurs années», note-t-elle.

ACHAT D’ÉLECTRICITÉ POSTPATRMONIALE

2009 1,8 TWh coût moyen 8 cent le kWh

2016 : 14,7 TWh coût moyen 8,96 cents le kWh

ÉLECTRICITÉ PATRIMONIALE INUTILISÉE

2009 3,9 TWh coût moyen 2,58 cents le kWh

2016 11,6 TWh coût moyen 2,67 cents le kWh

HQ n’a pas le choix d’acheter

«Les contrats d’approvisionnement conclu entre Hydro-Québec et les producteurs privés dans le cadre des appels d’offres visant la production d’énergie éolienne, de biomasse et des minicentrales sont des contrats fermes, aussi appelés take or pay en anglais, ce qui signifie que l’énergie produite doit être payée intégralement, que l’acheteur en prenne livraison ou non», explique la VG.