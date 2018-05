«Revenge»: Un plat qui se mange froid... et saignant

Derrière ce titre anglais se cache un film de revanche français efficace.

L’introduction nous montre Jennifer (Matilda Lutz) et Richard (Kevin Janssens) profitant des attraits d’une villa de luxe isolée et gorgée de soleil. Jen est, en fait, la maîtresse de Richard, un riche homme d’affaires. La jeune femme est sexy et aguicheuse. L’homme est musclé et bronzé.

Tout bascule lorsque Stan (Vincent Colombe) et Dimitri (Guillaume Bouchède) arrivent inopinément. C’est qu’ils sont en avance au rendez-vous fixé par Richard, les trois amis se retrouvant tous les ans pour une partie de chasse. Au cours d’une absence du propriétaire des lieux, Stan viole Jen tandis que Dimitri monte le son de la télévision pour ne pas entendre ses cris.

Au retour de Richard, les choses ne se déroulent pas exactement comme l’anticipait Jen. Si son amant commence par prendre sa défense, il tente ensuite d’exonérer ses amis en lui offrant un travail. La situation dégénère et elle prend la fuite. Richard, Stan et Dimitri la piègent finalement en haut d’un ravin et Richard la pousse dans le vide.

Le sang commence à gicler, d’autant plus que Jen est embrochée sur un arbre. Mais elle s’en tire et décide de traquer les trois hommes.

Une fois la trame solidement établie, «Revenge» ne déroge pas au canon des films de «rape and revenge» («viol en vengeance»). Violences en tous genres – pieux, couteaux, fusils, etc. – et hémoglobine à profusion rythment efficacement le long métrage.

Coralie Fargeat, qui signe aussi le scénario, s’offre de temps en temps quelques originalités, comme ses plans en macro ou les scènes de rêves de Jen. L’imagerie utilisée n’est pas sans intérêt, l’héroïne se muant en une espèce de déesse – donc immortelle et indestructible – de la mort au physique de Lara Croft.

Note: 3,5 sur 5