Un Canadien réussit un match sans point ni coup sûr

Le Canadien James Paxton a profité de sa présence à Toronto pour réussir son premier match sans point ni coup sûr en carrière. Les Mariners de Seattle l’ont emporté 5-0 sur les Blue Jays, mardi soir.

Le gaucher de 29 ans n’a permis qu’à trois joueurs des Jays de toucher le premier coussin à l’aide de trois buts sur balles et il a passé sept frappeurs dans la mitaine.

Paxton doit une fière chandelle à son joueur de troisième but Kyle Seager qui a volé un double certain à Kevin Pillar. Seager a plongé à sa droite pour capter la solide frappe de Pillar avant de se relever et relayer au premier but pour retirer le rapide coureur.

En huitième, Ben Gamel s’est rendu à la piste d’avertissement pour attraper le ballon de Russell Martin, Dee Gordon s’est agenouillé au champ centre pour capter la flèche de Kendrys Morales et Paxton a retiré Lourdes Gourriels fils sur des prises.

En neuvième, il a retiré Anthony Alford sur un ballon en territoire des fausses balles, Teoscar Hernandez sur des prises et Josh Donaldson sur un roulant au troisième coussin retirant ainsi les 16 derniers frappeurs qu’il a affrontés.

Ovationné par les amateurs des Blue Jays, qui étaient demeurés dans le Rogers Centre pour l’acclamer, Paxton les a salués avant de montrer la feuille d’érable tatoué sur son avant-bras droit.

À son départ précédent, Paxton avait retiré 16 frappeurs sur des prises en sept manches sur le monticule, au cours desquelles, il n’avait accordé aucun point. Il a donc maintenant blanchi ses rivaux pendant 16 manches consécutives.

Il devient le deuxième lanceur à réussir l’exploit, cette année, après Sean Manea des Athletics d’Oakland.

Au bâton, les Mariners ont inscrit deux points en troisième et quatrième manches et un autre en cinquième. Mike Zunino a frappé un circuit de deux points en quatrième pour mener la charge. Robinson Cano, Nelson Cruz et Mitch Haniger ont produit chacun un point.

Marcus Stroman (0-5) a connu une autre sortie difficile. En cinq manches de travail, il a accordé cinq points mérités, neuf coups sûrs et deux passes gratuites. Sa moyenne de points mérités s’élève maintenant à 7,71.