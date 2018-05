Un premier Canadien à être élu à l’American Board of Surgery

Le Dr Pramod Puligandla a été élu au Conseil de chirurgie pédiatrique de l’American Board of Surgery, a indiqué mercredi l’Université McGill.

M. Puligandla devient ainsi le premier praticien canadien à siéger dans cette prestigieuse institution.

«Au cours des six prochaines années, il contribuera à définir et à établir des normes pour la certification des spécialistes en chirurgie pédiatrique en Amérique du Nord», ont précisé le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et la faculté de médecine de l’Université McGill, par communiqué.

«En siégeant à ce conseil, il contribuera à définir des normes de pratique qui assurent que les chirurgiens pédiatriques diplômés ont acquis toutes les compétences requises pour pratiquer leur spécialité en toute sécurité», a déclaré Gerald Fried, directeur du département de chirurgie à l’Université McGill.

Le Dr Erik Skarsgard, président de l’Association canadienne des chirurgiens pédiatriques, a salué le leadership du Dr Puligandla à l’occasion de cette élection.

«Pramod a été un pionnier et un visionnaire en enseignement de la chirurgie au cours de la dernière décennie, et il apportera la sagesse, la collaboration et la perspective canadienne au conseil à un moment critique du développement des politiques liées à l’enseignement et au maintien des compétences pour les chirurgiens pédiatriques en Amérique du Nord», a-t-il affirmé.

L’American Board of Surgery octroie un certificat aux personnes qui ont atteint une certaine norme d’enseignement, de formation et de connaissance dans le domaine de la chirurgie.