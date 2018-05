Un produit de colmatage innovateur boudé par Montréal

Plutôt que de devoir reboucher leurs nids-de-poule à répétition chaque hiver, plusieurs villes du Québec ont opté pour un produit de colmatage qui dure plusieurs années, mais qui coûte cinq fois plus cher.

«Ça fait deux ans qu’on l’utilise et à ce jour on n’a pas eu besoin de refaire ces trous-là», affirme Marcel Jolin, contremaître à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’ouest de l’île de Montréal.

M. Jolin, qui compte 40 ans d’expérience dans les travaux publics, est dithyrambique au sujet de l’Aquaphalt.

Garantie trois ans

Ce produit, récemment importé d’Europe, est garanti trois ans. Soit beaucoup plus que les 30 jours que dure en moyenne un colmatage hivernal.

«L’hiver, on utilise habituellement de l’asphalte à froid, mais ça n’aime pas l’eau, explique M. Jolin. Donc, si on rebouche un trou et qu’il mouille dans les 2-3 jours suivants, c’est foutu, il faut le refaire.

Or, les derniers hivers ont montré une forte tendance aux épisodes de gel-dégel qui mettent à l’épreuve ces réparations.

Selon M. Jolin, ce problème a disparu avec l’Aquaphalt et le nombre d’opérations de colmatage a grandement baissé.

Le contremaître n’hésite pas à montrer plusieurs exemples de chaussée réparée cet hiver à Sainte-Anne-de-Bellevue avec ce produit.

«On voit même par endroits que le sel et les déneigeuses ont abîmé le vieux bitume, mais pas l’asphalte de rebouchage», indique-t-il.

M. Jolin n’est pas le seul à avoir été convaincu par ces avantages puisqu’une trentaine de municipalités de partout dans la province, comme Québec, Saint-Jérôme, Shawinigan ou Rouyn-Noranda, ont également adopté ce produit.

Pourtant, d’autres villes n’ont pas fait ce choix.

C’est notamment le cas de Montréal qui dit avoir analysé l’Aquaphalt, mais «a opté pour un autre type d’enrobé offrant un meilleur rapport durabilité et coût».

Cinq fois plus cher

Il est vrai que la différence de prix entre les différents produits est importante. Une chaudière de 55 lb d’Aquaphalt coûte environ 50 $, alors qu’une poche d’asphalte à froid industriel du même poids se vend moins de 10$.

Il faut donc compter 100 $ pour reboucher un trou moyen avec de l’Aquaphalt contre 20 $ avec un produit traditionnel.

M. Jolin admet que cet écart peut faire peur, mais selon lui, un bouchage à refaire entraîne des dépenses beaucoup plus importantes.

«Pour la Ville, ça veut dire envoyer une autre équipe sur place pour remettre du produit. Et pour les citoyens, ça augmente les risques de dégâts sur les autos, voire les risques pour la sécurité», dit-il.